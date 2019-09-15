Футбол
Bookmaker-ratings.ruБолельщик «Енисея» прервал голодовку, которая продолжалась две недели
Фанат «Енисея» Константин Литвинов прекратил голодовку. Он начал голодовать в начале сентября из-за неутешительных результатов команды. В текущем сезоне «Енисей», который только вылетел в ФНЛ из РПЛ, одержал одну победу в 13 матчах.
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Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Политика
Чемезов не исключил ребрендинга Superjet
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Армия и оружие
Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию
Элементы С-400 доставлены на авиабазу "Мюртед" в Анкаре. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.
Вести.Ru 08:01
Общество
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне»
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне».
Lenta.ru 01:11
Происшествия
В результате нападения медведя в Армении погиб польский турист
При восхождении на гору Арагац в Армении турист из Польши подвергся нападению медведя, в результате чего погиб.
Ридус вчера в 13:36
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.
РБК 02:24
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Наука
В США объявлены лауреаты Шнобелевской премии
МонаВиста 13 сентября в 14:48
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Авто
Появилась информация о выпуске обновленной Lada 4x4
Появилась информация о том, когда выпустят обновленную Lada 4x4.
Дни24 07:38
Финансы
Эксперты назвали точный курс доллара и евро на неделю
За прошлую неделю российский рубль прибавил 2.3% к доллару и 1.7% к евро, несмотря на снижение нефти почти на 2%. Как считает команда аналитиков FxPro, это явное свидетельство того, что нацвалюте удается сосредоточиться на позитивных новостях.
Свободная Пресса вчера в 11:03
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Политика
РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Общество
Пьяный российский врач прописал ребенку мазать гипс мазью и был уволен
За кадром утверждали, что доктор прописал ребенку мазать на гипс мазь при переломе руки. Утверждается, что фамилия врача Прохоров.
Lenta.ru 07:21
Футбол
«Раздутые зарплаты — не проблема футболистов. А Криштиану — идол для спортсменов»
Футболисты же не делают ничего запрещенного. И я не думаю, что человек, сидящий на скамейке, требует себе повышения зарплаты.
Спорт-Экспресс 05:00
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Известия вчера в 19:22
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Происшествия
Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка
Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.
Известия 06:26
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток вчера в 07:01
Экономика
Проект бюджета Украины на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП
Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП, сообщила в воскресенье на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова.
РИА Новости 08:09
Происшествия
В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом
"По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Интерфакс вчера в 05:34
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс вчера в 02:54
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Общество
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Взгляд.ру 07:59