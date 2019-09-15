Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruБолельщик «Енисея» прервал голодовку, которая продолжалась две недели

Фанат «Енисея» Константин Литвинов прекратил голодовку. Он начал голодовать в начале сентября из-за неутешительных результатов команды. В текущем сезоне «Енисей», который только вылетел в ФНЛ из РПЛ, одержал одну победу в 13 матчах.
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Болельщик «Енисея» прервал двухнедельную голодовку

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Болельщик «Енисея»: останавливаю голодовку. Не хочу больше этого делать

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Фанат «Енисея» прекратил голодовку — команда так и не выиграла

Московский Комсомолец01:01

Болельщик «Енисея» прекратил голодовку. Победы любимого клуба он не дождался

Sport24.ru07:07

«Я не знаю, как они могут выиграть»: болельщик ФК «Енисей» завершил голодовку, не дождавшись победы команды

ТВК07:08

Голодающий болельщик «Енисея»: «Останавливаю голодовку. Больше не хочу этого делать»

Sports.ru05:45

Объявивший голодовку болельщик «Енисея» поел после очередной неудачи команды

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Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.
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