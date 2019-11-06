Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиБолельщик «Локомотива» упал с трибуны во время матча с «Ювентусом»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Один из болельщиков московского "Локомотива" упал с трибуны во время домашнего матча столичного клуба с туринским "Ювентусом", сообщил в прямом эфире комментатор "Матч ТВ".
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