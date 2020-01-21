Общество

РамблерРамблерБолельщик попал в «камеру поцелуев» с любовницей

В Эквадоре фанат футбола пришел на матч с любовницей и был показан на большом экране во время социальной игры «Камера поцелуев», сообщает Daily Star. Видео казуса уже стало вирусным и облетело соцсети.
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Болельщик попал в «камеру поцелуев» с любовницей

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:40, Ашберн
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
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В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
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Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
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Депутаты дорабатывают законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается при оплате услуг ЖКХ.
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Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
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По мнению дипломата, заявление госсекретаря доказывает, что Соединенные Штаты «никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов», а демократическое устройство других стран они используют как инструмент формирования там внутриполитической конъюнктуры, нужной Вашингтону.
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Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
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Компании Huawei и «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого российская операционная система «Ред ОС» будет установлена на серверы китайского производителя для центров обработки данных.
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Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
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