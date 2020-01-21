Общество
РамблерБолельщик попал в «камеру поцелуев» с любовницей
В Эквадоре фанат футбола пришел на матч с любовницей и был показан на большом экране во время социальной игры «Камера поцелуев», сообщает Daily Star. Видео казуса уже стало вирусным и облетело соцсети.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пойман на измене? Реакция целовавшихся на матче удивила соцсети — видео
Sputnik Кыргызстанвчера в 22:20
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:40, Ашберн
Политика
В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ
Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.
Политика
Профсоюзы Петербурга потребовали извинений от единороссов ЗакСа
Профсоюзы Петербурга и Ленобласти потребовали от депутатов фракции "Единая Россия" в Заксобрании прекратить преследование и извиниться, говорится в заявлении Ленинградской федерации профсоюзов.
Здоровье
Кардиолог Федоров рассказал, как предотвратить болезнь, погубившую 26-летнюю актрису
Актриса и хореограф пензенского театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина умерла от оторвавшегося тромба 16 января 2020 года — на следующий день после празднования своего 26-летия.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Юрий Чайка покидает пост генпрокурора
Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу, сообщает ТАСС.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Шоу-бизнес
Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram.
Политика
Гордеев покинет пост вице-премьера по сельскому хозяйству
Гордеев занимает пост с 18 мая 2018 года. Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года.
Наука
Эксперт РАН назвал вероятный источник вирусной пневмонии в Китае
Завсектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин сообщил, что вспышка вирусной пневмонии в Китае может быть связана с инфекциями летучих мышей и других диких животных, пишет ТАСС.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Политика
Порошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Политика
Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
Происшествия
ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок
В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
Общество
В России предложили отменить банковскую комиссию за платежи по ЖКХ
Депутаты дорабатывают законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается при оплате услуг ЖКХ.
Хоккей
Россияне не попали в пятерку лучших хоккеистов НХЛ по версии игроков
Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали лучшего хоккеиста турнира, передает The Athletic.
Космос
Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
Футбол
Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Общество
Дерипаска послушал Трампа и обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 млн рабочих мест
«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», – написал Дерипаска.
Хоккей
Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком
Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Политика
Захарова оценила заявление Помпео о проекте смены власти в Венесуэле
По мнению дипломата, заявление госсекретаря доказывает, что Соединенные Штаты «никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов», а демократическое устройство других стран они используют как инструмент формирования там внутриполитической конъюнктуры, нужной Вашингтону.
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Политика
Сенатор Волков решил перейти из Совфеда «на серьезную должность»
Член комитета Совета Федерации по регламенту, сенатор от правительства Калужской области Юрий Волков попросил досрочно прекратить его полномочия, сообщил председатель комитета Вячеслав Тимченко.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Технологии
Huawei установит на серверы российскую операционную систему
Компании Huawei и «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого российская операционная система «Ред ОС» будет установлена на серверы китайского производителя для центров обработки данных.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.