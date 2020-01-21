В Эквадоре фанат футбола пришел на матч с любовницей и был показан на большом экране во время социальной игры «Камера поцелуев», сообщает Daily Star. Видео казуса уже стало вирусным и облетело соцсети.

Болельщик попал в «камеру поцелуев» с любовницей

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