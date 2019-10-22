Футбол
REGNUMБолельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом рассказал сам Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» 22 октября.
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Происшествия
СК возбудил дело после убийства двух человек в хостеле в Новой Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на шестерых человек в хостеле в Новой Москве.
ТАСС 06:24
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Политика
В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран
Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Кубань 24 вчера в 14:50
Политика
В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией
Изменения в составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека связаны с ротацией.
RT на русском вчера в 18:45
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 21:52
Экономика
Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.
Газета.Ru 08:29
Политика
Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время подготовка к саммиту в нормандском формате «вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон».
RT на русском 10:39
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 11:14
Армия и оружие
СМИ признали превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.
Pravda.Ru 08:22
Общество
Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Коммерсантъ 08:22
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию во вторжении в зону опознания ПВО
Министерство нацобороны Южной Кореи заявило о якобы вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ).
Известия 08:30
Общество
Издатель Forbes в России подал в суд на «Сафмар»
В иске Forbes требует «признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия» распространенное заявление «Сафмар» о якобы коррумпированности журналистов издания.
Коммерсантъ 10:08
Общество
Медведев не исключил возможности поступления в вузы через интернет
В России идёт работа над возможностью поступления в вузы через интернет, заявил в ходе форума «Открытые инновации — 2019» российский премьер Дмитрий Медведев.
RT на русском 11:03
Авто
Представлен обновленный пикап Nissan Titan XD
Компания Nissan представила обновлённый тяжёлый пикап Titan XD.
За рулем Кубань 07:17
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 11:35
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей
В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
РБК 11:43
Политика
Начались переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Lenta.ru 11:14
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 23:58
Экономика
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России
Министерство сельского хозяйства России оценило ситуацию на рынке гречневой крупы.
RT на русском 11:43
Экономика
В России подскочили цены на загородное жилье
Средняя стоимость загородного дома в России выросла за год на восемь процентов, до уровня в 1,95 миллиона рублей за единицу недвижимости.
Lenta.ru 05:04
Шоу-бизнес
Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука
Мать Тимура Юнусова, известного как рэпер Тимати, Симона сделала татуировку по случаю недавнего рождения внука.
News.ru 11:11
Армия и оружие
Минобороны отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Дождь вчера в 16:44
Экономика
ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»
При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.
Газета.Ru 11:41
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 10:17
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31