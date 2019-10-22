Футбол

REGNUMREGNUMБолельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную

Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом рассказал сам Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» 22 октября.
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