с чего всё началось

Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом рассказал сам Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» 22 октября.

Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Политика В Кремле считают, что переговоры Путина с Эрдоганом будут сложными Днем во вторник, 22 октября, в Кремле заявили, что переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будут сложными, обстоятельными и небыстрыми.

Происшествия Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор» Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.

Политика Министр экономики Украины не обиделся на Коломойского за «дебила» Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский олигарх Игорь Коломойский назвал «дебилом» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, заявившего, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Происшествия В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.

Футбол «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов В Турине в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов местный «Ювентус» сыграет против московского «Локомотива».

Политика Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.

Политика Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса Как сообщается в Facebook, он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Политика Посол Турции оценил слова Помпео о готовности США к войне Турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что Анкара считает ошибкой перевода заявление руководителя Госдепартамента США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, поскольку «он не мог сделать такого безответственного заявления».

Хоккей СКА готовится к матчу с «Нефтехимиком» под руководством Кудашова СКА продолжает подготовку к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Делают это армейцы под руководством Алексея Кудашова.

Происшествия Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.

Гаджеты Новые наушники Xiaomi могут работать с проводами и без них Уже завтра будут представлены новые флагманские наушники Xiaomi, которые будут предлагаться по цене около 127 долларов, однако сегодня желающие могут оформить предварительный заказ в магазине Tmall по цене 99 долларов.

Авто Автомобили каршеринга начали продавать пользователям Каршеринг YouDrive с сегодняшнего дня начинает "взаимовыгодное сотрудничество" со своими клиентами.

Политика Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом» Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.