Футбол

REGNUMREGNUMБолельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную

Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом рассказал сам Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» 22 октября.
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Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов в интервью
 «Спорт-Экспресс» рассказал о звонке болельщика, который он получил во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
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