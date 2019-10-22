Футбол
REGNUMБолельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом рассказал сам Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» 22 октября.
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Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о звонке болельщика, который он получил во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.Известия06:26
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Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Газета.Ru 05:18
Политика
В Кремле считают, что переговоры Путина с Эрдоганом будут сложными
Днем во вторник, 22 октября, в Кремле заявили, что переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будут сложными, обстоятельными и небыстрыми.
Аргументы недели 10:10
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 07:29
Политика
Министр экономики Украины не обиделся на Коломойского за «дебила»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский олигарх Игорь Коломойский назвал «дебилом» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, заявившего, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране.
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Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов
В Турине в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов местный «Ювентус» сыграет против московского «Локомотива».
Нева Спорт вчера в 22:00
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Политика
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса
Как сообщается в Facebook, он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Политика Сегодня вчера в 14:40
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Газета.Ru вчера в 14:16
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
RT на русском 10:16
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Политика
Посол Турции оценил слова Помпео о готовности США к войне
Турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что Анкара считает ошибкой перевода заявление руководителя Госдепартамента США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, поскольку «он не мог сделать такого безответственного заявления».
Журналистская правда 09:06
Хоккей
СКА готовится к матчу с «Нефтехимиком» под руководством Кудашова
СКА продолжает подготовку к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Делают это армейцы под руководством Алексея Кудашова.
Sport24.ru 09:31
Происшествия
Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены
Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.
Lenta.ru 08:34
Фигурное катание
Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America
RT на русском 20 октября в 06:54
Гаджеты
Новые наушники Xiaomi могут работать с проводами и без них
Уже завтра будут представлены новые флагманские наушники Xiaomi, которые будут предлагаться по цене около 127 долларов, однако сегодня желающие могут оформить предварительный заказ в магазине Tmall по цене 99 долларов.
iXBT.com вчера в 11:20
Авто
Автомобили каршеринга начали продавать пользователям
Каршеринг YouDrive с сегодняшнего дня начинает "взаимовыгодное сотрудничество" со своими клиентами.
Новые автомобили вчера в 07:23
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:54
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Общество
Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров
Конец Moonwalk Онлайн-плеер Moonwalk, которым пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов, прекратил свою работу.
CNews 07:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 03:32