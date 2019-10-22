Футбол

REGNUMREGNUMБолельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную

Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом рассказал сам Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» 22 октября.
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По стопам Канделаки: болельщик предложил Черчесову вызвать в сборную России узбека вместо Смолова

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Тайник с оружием и боеприпасами нашли в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайск, им могли пользоваться диверсанты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
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Красноярские власти прокомментировали аварию на руднике «Таймырский»

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На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
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Поставщики гречки в России сообщили, что планируют поднять цены - диапазон от 20 до 50%, пишут "Ведомости".
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«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
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Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
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Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»

Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
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Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова

В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
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Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России

В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
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В последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года, и его решение тогда стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших умеренного снижения.
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Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
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Лучше промолчать: Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что дома предпочитает не разговаривать со своей супругой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.
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«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
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Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
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Семьи российских фермеров устроили смертельную перестрелку

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На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
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Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука

Мать Тимура Юнусова, известного как рэпер Тимати, Симона сделала татуировку по случаю недавнего рождения внука.
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Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
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