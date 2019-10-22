Футбол
REGNUMБолельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом рассказал сам Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» 22 октября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
РЕН ТВ 20 октября в 14:10
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь 06:43
Армия и оружие
В ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами
Тайник с оружием и боеприпасами нашли в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайск, им могли пользоваться диверсанты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
РИА Новости 06:19
Политика
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались во вторник, 22 октября, в Сочи, передает ТАСС.
Известия 09:04
Авто
Новый Land Rover Defender 130 презентуют в 2020 году
Land Rover Defender 130 нового поколения будет презентован в 2020-м.
OAnews 07:46
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 10:28
Происшествия
На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора
На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
RT на русском 03:41
Экономика
Россиянам сообщили о росте цен на гречку
Поставщики гречки в России сообщили, что планируют поднять цены - диапазон от 20 до 50%, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:05
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Общество
Император Японии Нарухито восходит на престол
Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru вчера в 22:42
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 07:35
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Общество
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Финансы
Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки
В последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года, и его решение тогда стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших умеренного снижения.
РБК 08:00
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Фигурное катание
Лучше промолчать: Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что дома предпочитает не разговаривать со своей супругой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.
Телепрограмма 01:37
Футбол
«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 13:07
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru вчера в 21:41
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Происшествия
Семьи российских фермеров устроили смертельную перестрелку
В Ростовской области две семьи фермеров устроили смертельную перестрелку. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает Baza.
Lenta.ru 10:48
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука
Мать Тимура Юнусова, известного как рэпер Тимати, Симона сделала татуировку по случаю недавнего рождения внука.
News.ru 07:11
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57