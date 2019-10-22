Футбол
REGNUMБолельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом рассказал сам Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» 22 октября.
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с чего всё началось
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о звонке болельщика, который он получил во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.Известия02:26
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Болельщик возмущался, что Черчесов не вызывает в сборную России Шомуродова
Спорт-Экспрессвчера в 17:00
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Истребители Южной Кореи и Японии сопровождали полёт российских Ту-95МС
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Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
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Бузова купила квартиру за 120 миллионов
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Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
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Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17
При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
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Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
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В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
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Игорь Петренко едва не погиб после развода с Екатериной Климовой
Игорь Петренко и Екатерина Климова официально развелись в 2014 году.
Общество
Суд в Киеве снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова
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Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A51 предстал в бенчмарке с чипом Exynos 9611
Использован фирменный процессор Exynos 9611.
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Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов
Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии.
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом использование карты «Мир» в Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили более активное использование рубля и лиры во взаимной торговле.
Политика
Шойгу назвал главной задачей переговоров Путина и Эрдогана прекращение боев в Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об основной задаче, которая была поставлена в ходе переговоров Турции и России.
Происшествия
Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»
Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
Авто
Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
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В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Экономика
Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян
По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
Технологии
На видео показали полёт электрического воздушного такси
Немецкая компания Lilium завершила первую фазу испытаний электрического аэротакси Lilium. Посмотреть его полёт можно на видео.
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
Армия и оружие
Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики разработать ответные меры на размещение в Литве американских танков.
Происшествия
Самарский подросток проглотил воздушный шарик и скончался
По предварительным данным, школьник надувал воздушный шарик. Случайно проглотив его, подросток задохнулся и погиб.