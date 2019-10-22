с чего всё началось

Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом рассказал сам Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» 22 октября.

Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза 17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.

Наука Физики предсказали существование новых экзотических ядер Используя принципы решеточной квантовой хромодинамики команда ученых из Индии предсказала существования нескольких новых дейтронопободных ядер.

Общество Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК.

Происшествия Силовики пришли в «Комитет за гражданские права» Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Политика Отношение к русским в Эстонии улучшилось Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Экономика Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.