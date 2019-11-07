Лига чемпионов

ИзвестияИзвестияНе Щенсны случай: «Локо» упустил ничью в матче с «Ювентусом»

Перед отъездом на матч несколько сотен болельщиков провожали «Юве» на стадион. Еще за полтора часа до стартового свистка очереди у проходных пунктов на территорию арены растягивались почти до проезжей части около Щелковского шоссе.
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«Локомотив» опубликовал официальное заявление о поддельных билетах на матч ЛЧ с «Ювентусом»

RT на русском15:27

300 локомотивцев. Стало известно происхождение поддельных билетов с матча с «Ювентусом»

Телеканал 360°10:55

Многие купили поддельные билеты на «Юве» (кто-то даже за 64 тысячи) и узнали об этом на входе. Их спас «Локо»

Sports.ruвчера в 13:46

«Локомотив» ждет решения об открытии уголовных и административных дел из-за билетов на матч с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс15:01

Фальшивые билеты за 64k, Хабиб и фанаты Роналду на деревьях. Безумие вокруг битвы «Локо» и «Юве»

Sport24.ruвчера в 17:00

Фальшивый билет за 64 тысячи рублей: фанату «Локомотива» не повезло

Sport.ruвчера в 13:14

«Локомотив» выступил с заявлением о ситуации с билетами на матч с «Ювентусом»

Чемпионат15:01
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Новая методика поиска чёрных дыр помогла обнаружить чёрную дыру с необычно малой массой.
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
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В четверг состоялась презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года.
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