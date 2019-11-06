Лига чемпионов
Газета.RuБолельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Как сообщает Sport24, одного из болельщиков не пропустили на стадион, потому что билет, приобретенный им на неофициальном сайте, оказался фальшивым. Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей.
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«Локомотив» опубликовал официальное заявление о поддельных билетах на матч ЛЧ с «Ювентусом»
RT на русскомвчера в 20:27
«Локомотив» ждет решения об открытии уголовных и административных дел из-за билетов на матч с «Ювентусом»
Спорт-Экспрессвчера в 20:01
Фальшивые билеты за 64k, Хабиб и фанаты Роналду на деревьях. Безумие вокруг битвы «Локо» и «Юве»
Sport24.ru06 ноября в 22:00
300 локомотивцев. Стало известно происхождение поддельных билетов с матча с «Ювентусом»
Телеканал 360°вчера в 15:55
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