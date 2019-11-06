Как сообщает Sport24, одного из болельщиков не пропустили на стадион, потому что билет, приобретенный им на неофициальном сайте, оказался фальшивым. Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей.

Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

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