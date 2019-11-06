Лига чемпионов
Газета.RuБолельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Как сообщает Sport24, одного из болельщиков не пропустили на стадион, потому что билет, приобретенный им на неофициальном сайте, оказался фальшивым. Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей.
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