Лига чемпионов
Газета.RuБолельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Как сообщает Sport24, одного из болельщиков не пропустили на стадион, потому что билет, приобретенный им на неофициальном сайте, оказался фальшивым. Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 18:38, Ашберн
Футбол
«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
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Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
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Здоровье
В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей
"Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 04:36
Происшествия
Бронированный Mercedes подорвали в Киеве: один человек погиб
В результате погиб водитель автомобиля, ещё двое пассажиров ранены. От взрыва пострадал припаркованная неподалёку машина.
News.ru 17:59
Здоровье
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REGNUM 12:30
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
Политика
Трамп рассказал об «очень хорошем» телефонном разговоре с Эрдоганом
Вечером в среду, 6 ноября, президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Комсомольская правда 16:23
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Что будет, если Земля врежется в черную дыру: онлайн-калькулятор
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Происшествия
Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия 15:33
Политика
Иран начал обогащение урана в Фордо
Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Коммерсантъ 16:28
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Общество
Китайским детям запретили запускать онлайн-игры ночью
С 10 вечера до 8 утра все несовершеннолетние в Китае не смогут получить доступ к компьютерным играм.
Телеканал 360° 13:44
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
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Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
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Украина сообщила о готовности к прекращению транзита российского газа
Оржель сообщил, что Киев готов к остановке транзита российского газа.
Политическая Экспертиза 04 ноября в 23:13
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Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V
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Тарантас Ньюс 00:26
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Армия и оружие
Российские подлодки защитят от ядерного удара
Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Общество
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Новгородской области из-за последствий сильных дождей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Армия и оружие
Пентагон опасается развития военного ИИ в России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай наращивают потенциал для использования искусственного интеллекта в оборонной сфере.
РЕН ТВ вчера в 16:47
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ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался.
РБК 16:00
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу.
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Здоровье
Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект
Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
Neva.Today 04 ноября в 03:46
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Эксперт по языку жестов оценил отношения Кудрявцевой с молодым мужем
Специально для портала Teleprogramma.pro Илья Анищенко, эксперт по лжи и языку жестов, консультант силовых ведомств, телеведущий и блогер, проанализировал снимки влюбленной пары.
Телепрограмма 13:40