Как сообщает Sport24, одного из болельщиков не пропустили на стадион, потому что билет, приобретенный им на неофициальном сайте, оказался фальшивым. Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей.

Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

Наука Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.

Политика В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

Политика Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.

Здоровье Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.

Гаджеты Xiaomi презентовала свои первые смарт-часы Mi Watch Фотографии первой модели смарт-часов Mi Watch от китайской компании Xiaomi стали доступны интернет-пользователям.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Политика В Госдепе заявили, что США почти ничего не известно о новом главаре ИГ США практически ничего не знают о личности того, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.

Авто Geely представила необычный кроссовер Geely Icon В октябре текущего года в Сети появились первые снимки небольшого кросса Geely Icon с необычным дизайном, а накануне состоялся официальный дебют новинки.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной для глянцевого журнала Только недавно актриса снова поразила фанатов, снявшись для одного из глянцевых журналов полностью обнаженной.

Политика МЧС России отправило в Донбасс гуманитарную помощь МЧС России отправило автомобильную колонну с 90-й партией гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области.

Политика Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.

Кино «Терминатор» возглавил американский прокат Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.

Экономика Делегация Иркутской области посетила торгпредство Российской Федерации в Китае Иркутская область, 7.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители делегации Иркутской области 5 ноября посетили торговое представительство России в КНР, где состоялась рабочая встреча с начальником оперативного отдела торгпредства Константином Сидоренко.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Политика «Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.

Общество У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».

Происшествия На взятке задержан первый замглавы Новотроицка 5 ноября сотрудниками ФСБ и МВД задержан с поличным при получении взятки в первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.

Наука Жизнь в духоте превратила лабораторную мышь в голого землекопа Во время новой научной работы исследователи разработали модель условий жизни голого землекопа.

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о потере ребенка Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.

Происшествия В Нижнем Тагиле семейная пара угрожает сжечь себя из-за выселения В Нижнем Тагиле на Дружинина, 51, сегодня, 6 ноября, семейная пара угрожает сжечь себя из-за угрозы выселения.

Здоровье Как избавиться от похмелья в домашних условиях, советуют исследователи Исследователи посоветовали способы, которые могут помочь избавиться от похмелья в домашних условиях.

Футбол «Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге» После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.

Экономика Социальные доплаты введут для пенсионеров в Псковской области Депутаты в Псковской области утвердили понятие «региональная социальная доплата к пенсии».

Технологии В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.