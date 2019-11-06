Лига чемпионов
Газета.RuБолельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Как сообщает Sport24, одного из болельщиков не пропустили на стадион, потому что билет, приобретенный им на неофициальном сайте, оказался фальшивым. Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:11, Вашингтон
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Bimru.ru вчера в 07:26
Политика
Олег Ляшко подрался с депутатом Рады
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что экс-депутат парламента и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь".
РИА Новости вчера в 16:11
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольной нефти в Сирии
В подконтрольных военным США районах на востоке Сирии нефть добывают местные власти, заявили в американском Госдепартаменте.
Газета.Ru 01:28
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Происшествия
Сбившего полицейского в Петербурге водителя задерживали со стрельбой
Полицейские задержали собственника иномарки у дома на улице Пионерстроя. Сам автомобиль был обнаружен брошенным неподалеку.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Центробанк с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Чувашкредитпромбанк», зарегистрированной в Чебоксарах, сообщается на сайте регулятора.
РБК 00:57
Происшествия
У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски
По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».
REGNUM вчера в 11:36
Политика
СМИ назвали кураторов группы «капитанов бизнеса» от России и США
Россия и США назначили ответственных за начало работы группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству двух стран, предложенную президентом Владимиром Путиным в 2018 году.
РБК 00:16
Футбол
«Локомотив» не справился с «Ювентусом»
К сожалению, железнодорожники не смогли справиться с одной из сильнейших команд мирового футбола и уступили итальянцам со счетом 1:2. Уже в самом начале встречи грубейшую ошибку допустил Маринато Гильерме, после которой воспользовался Аарон Рэмзи, занеся мяч в ворота.
НИА-Калининград вчера в 21:32
Экономика
ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае
Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
РБК 02:02
Происшествия
МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
Российская газета 00:00
Авто
Новая Kia Optima поразит красотой
Хотя, оговоримся – новая KIA Optima перестает быть полноценным бизнес-седаном и превращается в стильный молодежный фастбэк с купеобразным кузовом.
Автоновости дня 05 ноября в 02:33
Политика
МИД РФ назвал домыслами информацию о российских наемниках в Ливии
Ранее о прибытии в Ливию 200 российских наемников сообщила газета The New York Times.
Коммерсантъ 01:56
Шоу-бизнес
Эминем заявил, что на месте Криса Брауна тоже избил бы Рианну
Рианна и Крис Браун начали встречаться в 2008 году и расстались после пяти лет отношений, когда поп-дива обнародовала в сети фото побоев.
Sputnik Армения вчера в 11:49
Общество
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
РБК 00:01
Здоровье
Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы
Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru вчера в 08:58
Гаджеты
Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний
Если «дочки» Huawei и Apple в 2019 году продолжат расти теми же темпами, что и в прошлом, структура китайской компании выйдет на первое место по размеру выручки среди зарубежных компаний.
РБК 02:00
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Хоккей
Панарин получил два очка в победной встрече «Рейнджерс» на НХЛ
Московский Комсомолец 00:05
Общество
«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя
Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество
В Минстрое предложили ремонтировать ветхие дома за счёт граждан
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.
RT на русском вчера в 22:58
Экономика
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 12%
Чистая прибыль «Ростелекома» в третьем квартале 2019 года увеличилась на 12% до 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,7 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в отчётности компании по МСФО.
Rambler News Service 01:09