Футбол

Газета.RuГазета.RuФанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Семенов отметил, что Бевз оштрафован на 5 тыс. рублей. Также Петроградский суд запретил ему посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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«Спартак» отреагировал на суровое наказание для заводящего фанатов, обвиненного в оскорблениях Дзюбы

Sport24.ru08:34

«Спартак» выступил с заявлением в связи с задержаниями фанатов в Петербурге

Чемпионат08:34

Столичный Амиго заплатит штраф за оскорбление Дзюбы. На стадионы его не пустят полтора года

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В ГУ МВД по Петербургу подтвердили информацию о штрафе и запрете «Амиго» на посещение стадиона

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Болельщик, оскорбивший Артема Дзюбу, получил крупный штраф

Петербургский дневник08:42

Заводящему «Спартака» запретили посещать матчи на 1,5 года. Его подозревают в организации кричалок в адрес Дзюбы

Sports.ru08:15

Суд в Петербурге запретил фанату «Спартака» полтора года посещать матчи

78.ru08:45
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Хоккей

«Витязь» переиграл «Амур» в серии буллитов

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Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов

Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
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МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду увеличилось до 21 человека, они находятся в больницах.
Известия 08:29
Политика

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Известия 08:37
Происшествия

Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК

Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
РИА Новости 05:19
Политика

Путин рассказал о завершении сербской части «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин заявил, что сербская часть "Турецкого потока" будет завершена в ближайшие недели.
Российская газета 09:00
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Космос

Обнаружена самая тяжелая черная дыра

Немецкие ученые из Мюнхенской обсерватории и Института внеземной физики Макса Планка обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной.
Дни.ру 05:26
Футбол

Гвардиола перепутал «Манчестер Сити» и «Баварию» на пресс-конференции

На пресс-конференции после матча 15-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Манчестер Сити» (1:4) Гвардиола говорил о полузащитнике клуба Родриго Эрнандесе и в конце своей речи подвёл итоги матча, назвав свою команду «Баварией».
Чемпионат 07:40
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Здоровье

В Минздраве объяснили необходимость использования дженериков

Аналоги оригинальных лекарств — дженерики — позволяют сделать лекарственную помощь доступной для значительной части населения, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
Rambler News Service 08:29
Общество

ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
РБК 07:35
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК 02 декабря в 16:00
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
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Познер рассказал, что дважды справился с раком

Известный телеведущий Владимир Познер в интервью изданию StarHit рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.
РИА Новости 07:00
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM вчера в 12:17
Происшествия

Названа причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области

Известия 08:25
Политика

Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа

28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
Известия 07:56
Авто

Tata Altroz полностью рассекретили

Появилась информация о серийной версии хетчбэка Tata Altroz.
Goroday.ru вчера в 10:20
Политика

Россия зеркально ответит на продление Украиной действия пошлин

Правительство России зеркально ответит на продление украинским кабмином пошлин на российские товары.
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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
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Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
7Дней.ру 08:00
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
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Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:24
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ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Коммерсантъ 04:01
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Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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