Семенов отметил, что Бевз оштрафован на 5 тыс. рублей. Также Петроградский суд запретил ему посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

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