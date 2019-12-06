Болельщики тульского "Арсенала" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" в знак солидарности с болельщиками столичного "Спартака", сообщается на странице объединения фанатов "оружейников" "Могучий Восток" в сети "ВКонтакте".

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