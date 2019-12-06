РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиБолельщики «Арсенала» присоединятся к бойкоту фанатов «Спартака»

Арсенал (Тула) — Локомотив
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
29′
Дмитрий Баринов
Гия Григалава
42′
Игорь Горбатенко
48′
50′
Гжегож Крыховяк
Евгений Луценко
63′
65′
Мацей Рыбус
70′
Мурило Серкейра
Федор Смолов
73′
Мацей Рыбус
Евгений Луценко
78′
Даниил Лесовой
Александр Ломовицкий
80′
Горан Чаушич
83′
Евгений Луценко
Гурам Аджоев
86′
Игорь Горбатенко
Эванс Кангва
87′
Болельщики тульского "Арсенала" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" в знак солидарности с болельщиками столичного "Спартака", сообщается на странице объединения фанатов "оружейников" "Могучий Восток" в сети "ВКонтакте".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Луценко — об акции фанатов: не будет болельщиков — не будет футбола

Чемпионат15:33

Фанаты клубов РПЛ реально уходят с трибун по ходу матчей. Это ответ на действия силовиков

Sports.ru12:34

Болельщики тульского «Арсенала» покидают трибуны стадиона в поддержку фанатов «Спартака»

Тульские новости12:08

«Арсенал» — «Локомотив». Фанаты покинули трибуны (Фото)

Молодой коммунар12:19

«Арсенал» — «Локомотив»: фанаты гостей и хозяев уходят с трибун

Спорт-Экспресс12:10

Фанаты «Арсенала» и «Локомотива» покидают трибуны в знак солидарности с болельщиками «Спартака»

Sport24.ru12:26

Болельщики «Арсенала» присоединятся к бойкоту фанатов «Спартака»

РИА Новости11:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:51, Ашберн
Происшествия

В Британии ищут очевидцев ДТП, в котором погиб российский миллиардер

RuNews24.ru 03:27
Экономика

МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.
РИА Новости 08:42
Наука

Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Сегодня в мире работает пять основных гравитационных антенн: пара американских установок LIGO, европейская Virgo, японская KAGRA и немецкая GEO600.
N+1 07:38
Армия и оружие

В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Актуальные Новости 06:11
Происшествия

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

РИА Новости 12:35
Политика

Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане

Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
Украина.ру 16:15
Шоу-бизнес

Мошенники выставили на продажу дом Волочковой

Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
News.ru 07:26
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 07:42
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Lenta.ru 09:54
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Известия вчера в 14:29
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 13:12
Политика

Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту

В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.
Российская газета 18:25
Общество

Четверых российских детей вернут из Сирии на Родину

Четверых российских детей доставят самолетом из Сирии в Россию, рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова 6 декабря, сообщает ТАСС.
Красная весна 15:39
Политика

Путин надеется, что РФ и Украина найдут решение по транзиту газа в ЕС

Президент России Владимир Путин надеется, что российские и украинские компании найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в Европу.
РЕН ТВ 06:54
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости 06:48
Кино

IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года

Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Известия вчера в 21:25
Политика

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости 15:12
Политика

Le Monde: переписку Макрона взломала русская разведка

Британские и американские власти уже публично заявляли, что некоторые атаки, совершенные Sandworm, связаны с российской военной разведкой, пишет Le Monde, уточняя, что это «относится к разрушительному (хакерскому) нападению на Украину (т.н. вируса NotPetya) в июне 2017 года, которое коснулось всего мира, причинив ущерб на миллиарды долларов».
Новая газета 15:56
Происшествия

ФБР возглавит расследование стрельбы на авиабазе во Флориде

Федеральное бюро расследований США будет руководить расследованием на базе ВМС США "Пенсакола" во Флориде, сообщило отделение ведомства в Джексонвилле.
РИА Новости 18:02
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
Кино

«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC

«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Ведомости 04:06
Футбол

Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни одного матча за клуб

Напомним, что 36-летний форвард перешел в «Пюник» в августе 2019 года, однако не провел за команду ни одного матча.
Sportbox.RU 11:14
Авто

Появилась новая информация о кроссовере Kia Seltos для РФ

Компания Kia сертифицировала свой новый компактный кроссовер Seltos в России.
Daily-Motor.Ru 02:55
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Вторжение»

Премьера состоится 1 января 2020 года. В сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Piter.tv 05:42
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия 12:42
Кино

Венсан Кассель признался в теплых чувствах к России

Известия вчера в 10:30
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

ФАН вчера в 16:09
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура вчера в 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное