РПЛ
РИА НовостиБолельщики «Арсенала» присоединятся к бойкоту фанатов «Спартака»
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|29′
Дмитрий Баринов
Гия Григалава
|42′
Игорь Горбатенко
|48′
|50′
Гжегож Крыховяк
Евгений Луценко
|63′
|65′
Мацей Рыбус
|70′
Мурило Серкейра
Федор Смолов
|73′
Мацей Рыбус
Евгений Луценко
|78′
Даниил Лесовой
Александр Ломовицкий
|80′
Горан Чаушич
|83′
Евгений Луценко
Гурам Аджоев
|86′
Игорь Горбатенко
Эванс Кангва
|87′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
20
Чаушич
4
Бауэр
70
Костадинов
10
Кангва
17
Аджоев
27
Ломовицкий
77
Коченков
2
Живоглядов
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
7
Крыховяк
9
Смолов
67
Тугарев
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Болельщики тульского "Арсенала" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" в знак солидарности с болельщиками столичного "Спартака", сообщается на странице объединения фанатов "оружейников" "Могучий Восток" в сети "ВКонтакте".
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