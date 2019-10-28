Футбол
Евро-футбол.руБолельщики «Арсенала» высказали своё мнение о Джаке
Болельщики лондонского «Арсенала» высказали своё мнение о поведении Гранита Джаки в матче с «Кристал Пэлас».
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Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество
В Steam началась распродажа, посвященная Хеллоуину
Сегодня в 20:00 в Steam началась распродажа, посвященная празднику Хеллоуина.
Dota2.ru 16:04
Экономика
Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды
Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.
РБК 20:42
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru 16:53
Политика
Новак: Россия предложила Украине «пакетно» решить спор по газу
Евроокомиссар Марш Шефчович заявил, что Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору.
Росбалт 14:03
Спорт
Исполком WADA рассмотрит вопрос России 4 ноября
Российский вопрос рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА, — сказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая ТАСС.
News.ru 10:12
Космос
Россия и Япония могут создать космического робота
Ореанда-Новости 18:18
Армия и оружие
Главаря ИГ опознали по нижнему белью
Главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади опознали по образцу крови и кусочку нижнего белья.
Lenta.ru 16:30
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ 03:40
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:05
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 22 октября в 20:02
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru 17:02
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Общество
Бутина вернулась в родной Барнаул
Газета.Ru 18:59
Футбол
Путин наградил Прядкина Орденом почета
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.
РИА Новости 10:27
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 11:34
Происшествия
Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.
Известия 11:12
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
РИА Новости вчера в 03:30
Транспорт
Южно-Сахалинск ждет комплексное развитие улично-дорожной сети
Итогом стала разработка предложений по развитию улично-дорожной сети, например, по введению выделенных полос для общественного транспорта, упорядочению парковочного пространства, развитию велоинфраструктуры и пешеходного движения и множеству других мероприятий, которые помогут создать удобную транспортную систему в городе.
Сахалин.Инфо 19:44
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Газета.Ru 20:37
Экономика
Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку
Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
Телекомпания Афонтово 00:17
Футбол
Сулейманов сравнил Месси и Нурмагомедова
RT на русском 15:16
Наука
Почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике
Взрослые T. nodulosus паразитируют в кишечнике рыб, личинки же поселяются в печени, а также в других внутренних органах; черви поражают щук, форелей, судаков, сомов и других рыб, и избавиться от паразитов – если речь идёт о рыбном хозяйстве – очень и очень сложно.
Наука и жизнь 00:10
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с РФ
Украина на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве согласилась выполнить решение по тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, проигранной России.
ФАН 14:14
Гаджеты
Продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз
В результате продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз в сравнении с третьим кварталом 2018 года.
Astera 15:38
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признались в своей некомпетентности
Сценаристы шоу "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс на кинофестивале в Остине (Техас) признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу, сообщает Vanity Fair.
РИА Новости 17:06