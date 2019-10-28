Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руБолельщики «Арсенала» высказали своё мнение о Джаке

Болельщики лондонского «Арсенала» высказали своё мнение о поведении Гранита Джаки в матче с «Кристал Пэлас».
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