Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБолельщики ЦСКА поддержали Гончаренко перед матчем с «Ростовом»

Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Ростовом» вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко.
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