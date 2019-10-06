Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Ростовом» вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко.

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Болельщики ЦСКА поддержали Гончаренко перед матчем с «Ростовом»

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