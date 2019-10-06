Футбол
Спорт-ЭкспрессБолельщики ЦСКА поддержали Гончаренко перед матчем с «Ростовом»
Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Ростовом» вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко.
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Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки.
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5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
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ВКС России продолжают испытывать новейший истребитель пятого поколения Су-57.
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Гравитационные интерферометры попытаются поймать легкие частицы темной материи, информирует сайт arXiv.org.
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Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
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Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" поделился планами строительства метрополитена в Городе на Неве.
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Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
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Трамп заявил об обязанности изучить дело сына Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что как глава государства обязан изучить дело сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
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Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru вчера в 09:30
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Гончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:29
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Ученые назвали самые безопасные страны при апокалипсисе
Ученые рассказали, где можно пережить глобальную катастрофу, вызванную мировой эпидемией. Об этом сообщает портал Science Alert.
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Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы онкологии на теле человека
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки онкологии на ранней стадии и призвал "искать" рак при наличии факторов риска.
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В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости 13:02
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
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Как встречает свой юбилей Александр Михайлов
Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.
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По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
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Врачи предупреждают, что некоторые медикаменты не могут приниматься одновременно, поскольку их сочетание может негативно отразиться на человеческом организме.
Московский Комсомолец 06:12
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Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Армия и оружие
На видео попала встреча американской ракеты и пассажирского самолёта
Ракета попала в поле зрения экипажа мексиканского пассажирского самолёта.
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