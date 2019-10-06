Футбол
Спорт-ЭкспрессБолельщики ЦСКА поддержали Гончаренко перед матчем с «Ростовом»
Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Ростовом» вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко.
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Происшествия
Пациент напал на приехавшего к нему врача скорой помощи в Иркутске
Работник скорой помощи получил ранение при нападении на него мужчины, к которому он прибыл на помощь в Иркутске.
REGNUM 07:34
Культура
Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной
Живая Кубань 14:01
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости 18:39
Общество
Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги
Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо 20:00
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Политика
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью вице-спикера СФ
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора от исполнительной власти Ростовской области Евгения Бушмина.
News.ru 12:15
Футбол
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак".
Газета.Ru 18:15
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
Российская газета 14:14
Экономика
Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману.
Ведомости 20:09
Происшествия
Водитель из мести поджег эвакуаторы во Владивостоке
Во Владивостоке водитель, которого уволили без выплаты заработной платы, поджег два эвакуатора, после чего его задержали.
Газета.Ru 21:57
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Здоровье
Более половины россиян когда-либо делали прививку от гриппа
Более 60% граждан России в разное время делали себе прививку от гриппа, пишет РИА «Новости» со ссылкой данные опроса ВЦИОМ.
МИР 24 22:01
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ 11:02
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Единоборства
Команда Деревянченко хочет реванша с Головкиным
Геннадий Головкин сказал, что он с удовольствием проведет матч-реванш с Деревянченко.
Allboxing.ru 06:56
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Российская газета 13:58
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета вчера в 01:55
Космос
В космос отправляют первый спутник-заправщик
«Целью» было решено выбрать спутник Intelsat, к которому должен пристыковаться первый в мире аппарат-заправщик, построенный специалистами Northrop Grumman.
Faktom 11:15
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости 19:51
Технологии
Россияне стали наиболее частыми жертвами шпионских приложений
Как рассказали специалисты антивирусной компании, более четверти людей, за которыми следили через шпионский софт, живет в России.
МИР 24 вчера в 06:58