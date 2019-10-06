Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Ростовом» вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Спорт день за днем

Болельщики ЦСКА поддержали Гончаренко перед матчем с «Ростовом»

Спорт день за днем

Происшествия Пациент напал на приехавшего к нему врача скорой помощи в Иркутске Работник скорой помощи получил ранение при нападении на него мужчины, к которому он прибыл на помощь в Иркутске.

Экономика Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.

Политика Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.

Политика Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью вице-спикера СФ Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора от исполнительной власти Ростовской области Евгения Бушмина.

Футбол Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак".

Экономика Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману.

Происшествия Водитель из мести поджег эвакуаторы во Владивостоке Во Владивостоке водитель, которого уволили без выплаты заработной платы, поджег два эвакуатора, после чего его задержали.

Армия и оружие Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.

Здоровье Более половины россиян когда-либо делали прививку от гриппа Более 60% граждан России в разное время делали себе прививку от гриппа, пишет РИА «Новости» со ссылкой данные опроса ВЦИОМ.

Армия и оружие Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.

Единоборства Команда Деревянченко хочет реванша с Головкиным Геннадий Головкин сказал, что он с удовольствием проведет матч-реванш с Деревянченко.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Космос В космос отправляют первый спутник-заправщик «Целью» было решено выбрать спутник Intelsat, к которому должен пристыковаться первый в мире аппарат-заправщик, построенный специалистами Northrop Grumman.

Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».

Общество Диетолог назвала самый полезный хлеб Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.