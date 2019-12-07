Фанаты ЦСКА покинули отведенный им сектор в перерыве игры 19-го тура РПЛ против «Краснодара». Болельщики московского клуба присоединились к акции, запущенной фанатами «Спартака» и направленную против задержаний фанатов.

Общество Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.

Авто В России перечислили самые популярные марки автомобилей По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).

Общество Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.

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Здоровье ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.

Политика Борис Джонсон назвал свой самый дерзкий поступок Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Sky News, что самым дерзким его поступком была езда на велосипеде по тротуару.

Космос «Роскосмос» нашел «руку Москвы» в НАСА и Boeing 7 декабря, уже после публикации издания, FEDOR в Twitter назвал ракету Atlas V со Starliner, установленную на стартовом столе, бедной и страшной, обвинив в этом компанию Boeing.

Политика Почему Европу так беспокоит газовый спор между Россией и Украиной Европа была сильно потрясена десять лет назад, когда жизненно необходимые поставки российского природного газа по трубопроводам, проходящим через Украину, прекратились в середине зимы из-за ценового спора между двумя бывшими советскими республиками.