РПЛ

MetaratingsMetaratingsБолельщики ЦСКА покинули стадион в перерыве матча с «Краснодаром»

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
Фанаты ЦСКА покинули отведенный им сектор в перерыве игры 19-го тура РПЛ против «Краснодара». Болельщики московского клуба присоединились к акции, запущенной фанатами «Спартака» и направленную против задержаний фанатов.
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