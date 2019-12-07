Фанаты ЦСКА покинули отведенный им сектор в перерыве игры 19-го тура РПЛ против «Краснодара». Болельщики московского клуба присоединились к акции, запущенной фанатами «Спартака» и направленную против задержаний фанатов.

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Общество Еще один губернатор сделал 31 декабря выходным днем Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по результатам опроса жителей в своем Instagram принял решение объявить 31 декабря выходным днем в регионе.