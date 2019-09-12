Футбол

Sport24.ruSport24.ruБолельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком в августе

Защитник Марио Фернандес одержал победу в голосовании за лучшего игрока ЦСКА по итогам августа. Футболист сборной России набрал 66% голосов.
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Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим в августе

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Мариу Фернандес — лучший игрок ЦСКА в августе

Спорт-Экспресс08:40

Болельщики ЦСКА выбрали Фернандеса лучшим игроком команды в августе

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Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком в августе

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Фернандес во 2-й раз подряд признан игроком месяца в ЦСКА

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Болельщики ЦСКА выбрали Фернандеса лучшим игроком команды в августе

Sportbox.RU08:45

Фернандес вновь признан болельщиками ЦСКА лучшим футболистом месяца

РИА Новости08:52
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Президент РФ Владимир Путин собирается лично встретиться в Дагестане с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби свой титул чемпиона UFC.
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В Конго из-за схода поезда с рельсов погибли 50 человек

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Силуанов объяснил, что мешает бизнесу инвестировать в Россию

Нестабильность условий для бизнеса является одним из сдерживающих инвестиции в Россию факторов, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
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Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне

Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
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После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
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Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
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Захарова назвала арест Коршунова в Италии спланированной провокацией

В МИД называли его задержание примером недобросовестной конкуренции. Газета ВЗГЛЯД писала об обвинениях в адрес Коршунова.
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Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

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Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
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В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками

Представлен новый глава столичного Управления полиции по контролю над оборотом наркотиков.
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В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
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Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
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Новый iPhone 11 Pro прошел тест в Geekbench. Результаты радуют: процессор A13 Bionic, действительно, мощнейшая мобильная платформа.
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