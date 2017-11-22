Футбол

Lenta.ruLenta.ruФанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем». Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт». Источник отмечает, что в городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии.
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Из-за беспорядков фанатов ЦСКА в Будапеште перекрыта единственная ветка метро в сторону стадиона

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Перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА в Будапеште происходят стычки болельщиков

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Между фанатами ЦСКА и полицией произошли стычки в Будапеште перед матчем ЛЕ

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Фанаты ЦСКА в Будапеште устроили в метро стычку с полицией

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Фанаты ЦСКА в Будапеште устроили в метро стычку с полицией

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Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште (видео)

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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
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Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
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Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
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Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
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В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

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В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.
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Вышел трейлер фильма «Цвет из иных миров» c Николасом Кейджем

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В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
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Украина направила РФ ноту протеста из-за доставки гумпомощи в Донбасс

МИД Украины направил России ноту протеста из-за доставки гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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В Петербурге коммунистов бросили в автозаки на пути к «Авроре»

В Петербурге около 15 коммунистов попали в автозаки по пути к крейсеру «Аврора», куда они шли возложить цветы по случаю 102-й годовщины Октябрьской революции.
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Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

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На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
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Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году

На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
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Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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