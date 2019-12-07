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Бомбардир.руБомбардир.руБолельщики «Црвены Звезды» поддержали протест российских фанатов

В матче 20-го тура сербской Суперлиги "Црвена Звезда" оддержала победу над "Спартаком" из Субботицы (3:1). Во время игры болельщики "Црвены" поддержали протест российских фанатов против задержаний болельщиков московского "Спартака" перед матчем с "Зенитом" (0:1).
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