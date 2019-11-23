Футбол

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineБолельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ

Болельщики «Факела» напали на футболистов воронежского клуба после матча 25-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом» (0:2). «Факел» потерпел поражение в Воронеже со счётом 0:2. После финального свистка фанаты выбежали на поле, некоторые набросились на футболистов.
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