Болельщики «Факела» напали на футболистов воронежского клуба после матча 25-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом» (0:2). «Факел» потерпел поражение в Воронеже со счётом 0:2. После финального свистка фанаты выбежали на поле, некоторые набросились на футболистов.

Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ

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