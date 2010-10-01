Матчем между "Крыльями Советов" и "Уралом" в Самаре продолжился 19 тур чемпионата России по футболу. После первого тайма фанаты обеих команд покинули трибуны стадиона.

Болельщики «Крыльев Советов» и «Урала» покинули стадион в Самаре

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