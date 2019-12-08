В воскресенье, 8 декабря на стадионе "Самара Арена" прошел матч между "Крыльями Советов" и "Уралом". Как сообщают Вести.ru, фанаты обеих клубов покинули трибуны после первого тайма.

В Самаре болельщики «Крыльев Советов» и «Урала» покинули стадион

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