Матчем между "Крыльями Советов" и "Уралом" в Самаре продолжился 19 тур чемпионата России по футболу. После первого тайма фанаты обеих команд покинули трибуны стадиона.

Болельщики «Крыльев Советов» и «Урала» покинули стадион в Самаре

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