Футбол
Матч ТВБолельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича
Болельщики «Мальме» продолжают выражать недовольство тем фактом, что нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского «Хаммарбю». Сообщается, что фанаты совершили акт вандализма. На дверях дома 38-летнего футболиста они написали слово «Иуда», а также закидали их гнилой рыбой.
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Фанаты «Мальме» подожгли статую Ибрагимовича. Ранее они надели на нее крышку от унитаза
Sport24.ruвчера в 10:21
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