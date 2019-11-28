Футбол

Матч ТВМатч ТВБолельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича

Болельщики «Мальме» продолжают выражать недовольство тем фактом, что нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского «Хаммарбю». Сообщается, что фанаты совершили акт вандализма. На дверях дома 38-летнего футболиста они написали слово «Иуда», а также закидали их гнилой рыбой.
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На двери дома Ибрагимовича появилась надпись «Иуда»

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Фанаты «Мальмё» написали «Иуда» на доме Ибрагимовича в Стокгольме

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Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича

Sportbox.RU09:01
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