Футбол
Матч ТВБолельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича
Болельщики «Мальме» продолжают выражать недовольство тем фактом, что нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского «Хаммарбю». Сообщается, что фанаты совершили акт вандализма. На дверях дома 38-летнего футболиста они написали слово «Иуда», а также закидали их гнилой рыбой.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Энергетика
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы
Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.
Политика
Трамп внезапно прилетел в Афганистан
Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Шоу-бизнес
Мадонна отменила три концерта из-за боли
Американская певица Мадонна объявила об отмене трех концертов в Бостоне из-за «непреодолимой боли».
Космос
Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку
«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Кино
В сеть попали удалённые сцены 8 сезона «Игры престолов»
Эксклюзивной сценой, которая не попала в финальный монтаж восьмого сезона, поделился ресурс Entertainment Weekly.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Армия и оружие
На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»
Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
Общество
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Футбол
Почеттино: «Уверен, что наши с „Тоттенхэмом“ пути снова пересекутся»
Желаю удачи в будущем, уверен, что наши пути снова пересекутся, - приводит слова Почеттино LMA Managers.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Здоровье
Медики рассказали, как поститься без вреда для здоровья
Российские врачи дали советы, как поститься без вреда для здоровья.
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Общество
«Аэрофлот» предлагает создать компанию для защиты аэропортов от птиц
Группа компаний «Аэрофлот» предложила создать компанию для повышения орнитологической защиты аэропортов.
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по позициям Армии ЛНР, есть раненые
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил об обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Донецкий, в результате которого были ранены двое бойцов НМ ЛНР.
Единоборства
Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз
Популярный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 18-го тура РПЛ, в которой "Зенит" на своём поле примет "Спартак".
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.