Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича. Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю». Видео можно посмотреть в «твиттере» AwayDaysBible.

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Происшествия Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.

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