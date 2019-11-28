Футбол

ЧемпионатЧемпионатБолельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича

Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича. Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю». Видео можно посмотреть в «твиттере» AwayDaysBible.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ибру теперь ненавидят в родном «Мальме» (осквернили статую, назвали Иудой). Все потому, что Златан вложился в другой клуб

Sports.ru10:06

На двери дома Ибрагимовича появилась надпись «Иуда»

Спорт-Экспресс09:55

Фанаты «Мальме» подожгли статую Ибрагимовича. Ранее они надели на нее крышку от унитаза

Sport24.ru10:21

Фанаты «Мальмё» написали «Иуда» на доме Ибрагимовича в Стокгольме

Чемпионат09:17

Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича

Матч ТВ09:01

Фанаты «Мальмё» надели мешок на голову статуи Златана Ибрагимовича

ТАСС Спорт02:56

Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича

Sportbox.RU09:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика

Россия и Украина провели переговоры по газу

Как рассказали в Минэнерго, стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.
РИА Новости 14:00
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Общество

World Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

Вести.Ru 14:34
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Вести.Ru 07:44
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК 17:30
Единоборства

Поединок Конора МакГрегора и Дональда Серроне подтвержден официально

FightTime.ru 16:06
Происшествия

Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым

Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
REGNUM 13:45
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в матче Лиги Европы

Футболисты российского «Краснодара» обыграли швейцарский «Базель» в матче пятого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
Коммерсантъ 12:46
Армия и оружие

РВСН уже получили более 150 пусковых установок комплекса «Ярс»

РИА Новости 16:16
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Футбол

Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло «Мальме» в матче Лиги Европы

Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве уступили шведскому "Мальме" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 17:20
Гаджеты

Motorola начала продажи в РФ смартфонов Moto G8 Plus и Moto E6 Plus

Astera 08:50
Наука

Свойства сегнетоэлектрического конденсатора изучили на синхротроне

Российские ученые вместе с коллегами из Германии и США создали методику измерения распределения электрического потенциала внутри сегнетоэлектрического конденсатора.
Индикатор 03:46
Футбол

Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым

Хотя ещё был «Лейпциг» с «Бинфикой» Г. Орлов― Да, я смотрел, как «Лейпциг» ушёл от поражения, он 0:2 проигрывал на своём поле «Бенфике».
Эхо Москвы 10:58
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о двух раненых при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими военными населенного пункта Донецкий в ЛНР ранены двое сотрудников народной милиции самопровозглашенной республики, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:51
Общество

Преподавателей предлагают проверять у психиатра

Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Российская газета 12:39
Политика

Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН

Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня.
РИА Новости 15:32
Шоу-бизнес

Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли

Сильная боль и требование врачей заставили Мадонну отменить три концерта гастрольного тура Madame X. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Телеканал 360° 07:13
Авто

АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня вчера в 23:48
Политика

Президент Чехии прокомментировал идею установки памятника власовцам

В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги – Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе.
РИА Новости 17:29
Здоровье

В России начнется подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Gorodvo.ru вчера в 05:09
Экономика

Сделка года: Tiffany продали Бернару Арно

BFM.ru 25 ноября в 21:53
Кино

На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе

На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
BFM.ru 26 ноября в 04:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка

Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
В курсе.ру вчера в 02:56
Экономика

Goldman Sachs с оптимизмом смотрит на экономику США в 2020 году

Goldman Sachs: экономика США ускорится, торговая война закончится, безработица упадет до минимума за 70 лет, ставки не изменятся, выборы оставят рынки нервными.
Profinance.ru 10:08
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт 11:09
Экономика

Минэк отказался от притязаний на координацию совокупного спроса

Минэкономразвития отказалось от своего предложения наделить правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции полномочиями по «координации государственной политики по управлению совокупным спросом».
РБК 11:41
Космос

Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури

Pravda.Ru вчера в 05:16
Политика

Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Вести.Ru 14:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное