Футбол

ЧемпионатЧемпионатФанаты «Мальмё» написали «Иуда» на доме Ибрагимовича в Стокгольме

Болельщики «Мальмё» совершили акт вандализма в отношении дома шведского форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме. Фанаты написали на дверях «Иуда», а также набросали возле них гнилой рыбы, сообщает Daily Mail. Фото можно посмотреть на странице MailOnline Sport в «Твиттере».
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На двери дома Ибрагимовича появилась надпись «Иуда»

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Фанаты «Мальмё» написали «Иуда» на доме Ибрагимовича в Стокгольме

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На двери дома Златана в Стокгольме написали «Иуда»

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Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича

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