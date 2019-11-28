Футбол
ЧемпионатФанаты «Мальмё» написали «Иуда» на доме Ибрагимовича в Стокгольме
Болельщики «Мальмё» совершили акт вандализма в отношении дома шведского форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме. Фанаты написали на дверях «Иуда», а также набросали возле них гнилой рыбы, сообщает Daily Mail. Фото можно посмотреть на странице MailOnline Sport в «Твиттере».
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Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
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Госдума хочет сделать 31 декабря выходным
Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сделать выходным 31 декабря.
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Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Наука
Ученые рассказали, к чему снятся кошмары
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Сценарий «Звездных войн: Скайуокер. Восход» потерял Джон Бойега
Бойега оставил сценарий под кроватью в квартире, из которой собирался переехать.
Энергетика
Гончарук: «Каждый украинец будет защищен от колебания цены на газ»
Многие эксперты и население критически восприняли эту инициативу, поскольку «страховая» цена может оказаться больше актуальной, и тогда население окажется в проигрыше.
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
Общество
Аксенов назвал заявления владельца парка «Тайган» провокацией
Глава Крыма Сергей Аксенов считает провокационными действия владельца парка "Тайган" Олега Зубкова, но пообещал не закрывать зоопарк и не дать умертвить животных.
Шоу-бизнес
Валттери Боттас объявил о разводе
Валттери Боттас и участница олимпийской сборной Финляндии по плаванию Эмилия Пиккарайнен сыграли свадьбу в сентябре 2016 года.
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Политика
В России исключили возобновление авиасообщения с Грузией в 2019 году
Авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное летом 2019 года со ссылкой на обеспечение безопасности российских граждан, не будет возобновлено раньше следующего года.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Политика
Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину
Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Общество
В России ввели льготы для селян
Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Наука
Останки щенка самой древней собаки в мире обнаружены в Якутии
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
Космос
Выяснена природа излучения черных дыр и нейтронных звезд
На протяжении десятилетий ученые размышляли о происхождении электромагнитного излучения, испускаемого из небесных областей, в которых находятся черные дыры и нейтронные звезды — самые загадочные объекты во Вселенной.
Футбол
«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.