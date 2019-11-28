Болельщики «Мальмё» совершили акт вандализма в отношении дома шведского форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме. Фанаты написали на дверях «Иуда», а также набросали возле них гнилой рыбы, сообщает Daily Mail. Фото можно посмотреть на странице MailOnline Sport в «Твиттере».

Фанаты «Мальмё» написали «Иуда» на доме Ибрагимовича в Стокгольме

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