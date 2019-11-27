Футбол

ЧемпионатЧемпионатБолельщики «Мальмё» осквернили статую Ибрагимовича

Болельщики шведского «Мальмё» надели сиденье для унитаза и мусорный мешок на статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича. Кроме того, в основании памятника появилась надпись с призывом снести его.
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Фанаты «Мальмё» надели мешок на голову статуи Златана Ибрагимовича

ТАСС Спорт02:56

Фанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза

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