Футбол
ЧемпионатБолельщики «Мальмё» осквернили статую Ибрагимовича
Болельщики шведского «Мальмё» надели сиденье для унитаза и мусорный мешок на статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича. Кроме того, в основании памятника появилась надпись с призывом снести его.
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Болельщики «Мальме» осквернили статую Ибрагимовича, надев на нее сиденье для унитаза
Sport24.ruвчера в 13:35
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:41, Ашберн
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