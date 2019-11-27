Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича. Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю». Видео можно посмотреть в «твиттере» AwayDaysBible.

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