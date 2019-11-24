Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineБолельщики «Реала» освистывали каждое касание Бэйла
Болельщики «Реала» освистали полузащитника команды Гарета Бэйла, который вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (3:1). Каждый раз, когда Бэйл касался мяча, болельщики начинали громко свистеть.
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Нам нужна поддержка болельщиков. Лучших игроков порой освистывают, а Бэйл вошел в игру хорошо и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума.
— Зинедин Зидан, французский футболистODDS.ru 00:40
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