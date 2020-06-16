Коронавирус
Блокнот Ростов-на-ДонуБолельщики «Ростова» могут попасть на матч с «Сочи»
Ростовские болельщики могут попасть на матч «Сочи», но для этого необходимо выполнить требования Роспотребнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Ростов».
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество
В Ростовскую область придёт вторая волна аномального тепла
Напомним, что первая волна аномального тепла накрыла Ростовскую область 8 июня и продержалась вплоть до 13 июня.
Donnews.ru 09:59
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru вчера в 20:35
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Общество
Москва перешла на новый этап снятия ограничений
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне
Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году.
News.ru 16:01
Общество
Ветераны смогут присутствовать на параде Победы без масок
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветераны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок, так как сидения между ними будут размещены далеко друг от друга, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:52
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене
Учёному, президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, пишет 15 июня «Интерфакс», ссылаясь на адвоката учёного Ивана Павлова.
78.ru вчера в 04:27
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Столкновение произошло в понедельник вечером, 15 июня. Изначально представитель сухопутных сил Индии заявил о троих погибших с их стороны.
Вести.Ru 15:29
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия 13:59
Происшествия
В Красноярске задержали женщину, которая избила в лифте свою внучку
В полицию обратилась председатель совета жильцов дома. Позже выяснилось, что 53-летняя женщина ударила свою внучку.
Говорит Москва вчера в 13:09
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента 07:59
Политика
Путин: Россия разработает средство против гиперзвукового оружия
Россия с большой вероятностью разработает средство борьбы с гиперзвуковым оружием до того, как подобные вооружения появятся в других странах, заявил президент Владимир Путин в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Rambler News Service 14 июня в 06:46
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Авто
Ford презентовал серию микроавтобусов Transit
Первая партия автомобилей появится ближе к концу августа 2020 года. Компания Ford представила новые микроавтобусы Transit и Transit Custom.
Деловое.ТВ 11:46
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Общество
В Краснодарском крае ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края с 21 июня ослабят контроль за въезжающими в регион туристами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».
RT на русском 16:45
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
Общество
Отбывавшего срок в США россиянина Лисова депортируют на родину
Российский программист Станислав Лисов, обвинённый в США в киберпреступлениях, будет в ближайшее время депортирован на родину вывозным рейсом «Аэрофлота».
RT на русском 16:59
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия вчера в 20:34
Футбол
Стерлинг: я никогда не устану быть чёрным
Чемпионат 16:52
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Экономика
Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
РБК 17:00
Армия и оружие
В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению
Ко всему прочему, в документе упоминается о военном вторжении в Армению.
Evo-rus.com 14:10