Ростовские болельщики могут попасть на матч «Сочи», но для этого необходимо выполнить требования Роспотребнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Ростов».

Болельщики «Ростова» могут попасть на матч с «Сочи»

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