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DP.RUDP.RUБолельщики «Рубина» покинули трибуны во время матча с «Сочи»

Сочи — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Душан Лагатор
39′
46′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
49′
Евгений Марков
Александр Карапетян
Антон Заболотный
52′
Никита Бурмистров
Никита Колдунов
62′
Никита Колдунов
63′
Алексей Померко
Ибрагим Цаллагов
74′
84′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
85′
Евгений Марков
87′
Александр Зуев
Николай Кипиани
Фанаты "Рубина" поддержали акцию фанатов некоторых других российских клубов и в воскресенье во время матча с "Сочи" покинули трибуны. Об этом сообщается на странице казанской команды в Twitter.
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