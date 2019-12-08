Фанаты "Рубина" поддержали акцию фанатов некоторых других российских клубов и в воскресенье во время матча с "Сочи" покинули трибуны. Об этом сообщается на странице казанской команды в Twitter.

Болельщики «Рубина» покинули трибуны во время матча с «Сочи»

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