РПЛ
DP.RUБолельщики «Рубина» покинули трибуны во время матча с «Сочи»
Душан Лагатор
|39′
|46′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
|49′
Евгений Марков
Александр Карапетян
Антон Заболотный
|52′
Никита Бурмистров
Никита Колдунов
|62′
Никита Колдунов
|63′
Алексей Померко
Ибрагим Цаллагов
|74′
|84′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|85′
Евгений Марков
|87′
Александр Зуев
Николай Кипиани
Сочи
Расстановка 4‑5‑1
12
Заболотный
25
Новосельцев
45
Миладинович
32
Мевля
13
Кудряшов
77
Полоз
15
Цаллагов
8
Колдунов
94
Лагатор
17
Мостовой
9
Заболотный
22
Дюпин
33
Данченко
3
Плиев
80
Сорокин
71
Поярков
6
Башкиров
10
Коновалов
18
Могилевец
21
Кварацхелия
20
Марков
70
Кипиани
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Фанаты "Рубина" поддержали акцию фанатов некоторых других российских клубов и в воскресенье во время матча с "Сочи" покинули трибуны. Об этом сообщается на странице казанской команды в Twitter.
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Фанаты «Сочи» не покидали стадион во время матча с «Рубином»: они ушли на другой сектор
Sport24.ruвчера в 10:42
Фанаты «Рубина» покинули трибуны стадиона «Фишт» на 35-й минуте игры с ФК «Сочи»
Татар-информвчера в 09:21
Фанаты «Рубина» и «Сочи» покинули стадион в знак протеста против задержаний футбольных болельщиков
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:11
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:13, Ашберн
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