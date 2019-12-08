Фанаты "Рубина" поддержали акцию фанатов некоторых других российских клубов и в воскресенье во время матча с "Сочи" покинули трибуны. Об этом сообщается на странице казанской команды в Twitter.

Болельщики «Рубина» покинули трибуны во время матча с «Сочи»

Здоровье Предсказана очень тяжелая эпидемия гриппа Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.

Происшествия С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.

Политика На Украине утвердили сценарий реинтеграции Донбасса На заседании созванного президентом Владимиром Зеленским Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 7 декабря утвержден план реинтеграции Донбасса.

Футбол Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться» Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Происшествия В Одинцово локализовали пожар в гостинице Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Космос Определен способ полетов на другие планеты Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Происшествия В Петрозаводске произошел пожар на складе "На улице Шотмана происходит горение здания склада на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Кино Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.