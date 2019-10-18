Футбол

МК-СпортМК-СпортБолельщики «Спартака» написали Федуну открытое обращение

Группа болельщиков московского «Спартака» под названием «Комитет-2023» опубликовала открытое обращение к владельцу «красно-белых» Леониду Федуну. Письмо опубликовано на сайте Spartak.msk.ru.
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