Болельщики московского "Спартака", входящие в группу "Комитет-2023", написали открытое письмо в адрес владельца клуба Леонида Федуна. Ранее функционер обещал в 2023 году передать клуб, которым владеет на протяжении 20 лет, под контроль болельщикам, а недавно еще раз подтвердил свое намерение.

Болельщики «Спартака» обратились к Федуну с открытым письмом

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