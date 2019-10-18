Футбол
МК-СпортБолельщики «Спартака» написали Федуну открытое обращение
Группа болельщиков московского «Спартака» под названием «Комитет-2023» опубликовала открытое обращение к владельцу «красно-белых» Леониду Федуну. Письмо опубликовано на сайте Spartak.msk.ru.
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Происшествия
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
Политика
Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу
17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 12:17
Происшествия
Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына
Отец Виктора Цоя Роберт назвал чушью новое расследование гибели его сына в автомобильной аварии в 1990 году.
Lenta.ru 12:33
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Мужем Дарьи Жуковой стал 34-летний Ставрос Ниархос, наследник судостроительной компании, которая носит его имя.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Политика
Трамп назвал кандидатуру нового министра энергетики США
Президент США Дональд Трамп намерен предложить на пост министра энергетики взамен уходящему в отставку Рику Пэрри кандидатуру его нынешнего заместителя Дэна Бруйетта.
REGNUM 15:59
Наука
Нейросеть обнаружит нарушения в работе мозга
Группа российских и зарубежных нейрофизиологов создала искусственный интеллект (ИИ), который может обнаружить нарушения в работе мозга.
МедиаПоток 13:36
Наука
Созданы «возрастоустойчивые» мыши, обладающие суперздоровьем
Вести.Наука 11:15
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
МонаВиста 11:23
Авто
Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню
Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Motor 10:08
Происшествия
Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек
Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.
РБК 13:42
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Решение приняли на заседании чрезвычайной группы УЕФА по ситуации с матчами женских команд отборочного турнира чемпионата Европы-2021 России и Косово.
Мой Брянск 14:28
Авто
Первый электрокар Mazda получит необычные двери
Простые и лаконичные формы новинки подчеркивают красоту солидного кузова, но при этом электрокар выглядит очень легким за счет купеобразного силуэта и уникальной системы открывания дверей.
Тарантас Ньюс 02:52
Происшествия
Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне.
Lenta.ru 10:53
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 04:18
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов
"Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
РИА Новости 11:09
Общество
Илон Маск оценил российское образование
РИА Новости 16:42
Музыка
Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru 16 октября в 10:26
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
Политика
Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° 14:12
Политика
Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы
Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, сообщил в пятницу журналистам источник на полях встречи.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне
Полиция Барселоны применила резиновые пули, чтобы остановить протестующих на улицах города, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:43
Экономика
Правительство отказалось от приватизации ряда крупных компаний
Продажа долей в крупных компаниях наталкивается на нежелание чиновников расставаться с активами, следует из слов Тарасенко.
Ведомости 12:44
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости 15:47
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Происшествия
Сногсшибательный пилотаж: украинский Су-27 сдул людей на авиашоу
Авиашоу Sanicole Airshow, на котором отличился украинский Су-27, проходило в сентябре. Но видео получило распространение лишь недавно.
Российская газета 14:27
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16