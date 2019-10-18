Футбол

RT на русскомRT на русскомБолельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну

Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.
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