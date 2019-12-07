Общество
РИА НовостиБолельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного
Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.
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Общество
Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ
Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
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США обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии
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Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончался звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
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Общество
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Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предложило взыскать с корпорации Boeing штраф в размере $3,9 млрд за установку некачественных деталей, передает ТАСС.
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Раймонд Паулс назвал «навязчивой» российскую публику
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Экс-замглавы Щелкова задержана при попытке сбежать из России
Заместитель главы администрации городского округа Щелково Наталья Тамбова была задержана на границе с Белоруссией, когда пыталась покинуть территорию РФ, сообщает ТАСС.
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В сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что, по мнению Госдепа, Россию нельзя считать государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Сирии.
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Водитель сбил женщину с детьми на переходе в Зеленограде
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В Невинномысске из-за антипрививочников шестеро заболели корью
В результате за две недели корью заболели сразу шесть человек. В городе объявили подчищающую иммунизацию.
Футбол
Цорн с пониманием относится к акции фанатов «Спартака»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал решение фанатов уйти со стадиона по ходу предстоящего матча чемпионата России с «Ростовом».
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере
Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.
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Финны сделали оптоволокно из целлюлозы
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Forbes озвучил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Стоит напомнить, что летом нынешнего года Forbes также назвал Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью мира.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
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Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Политика
В Киеве предупредили о массовых акциях в день «нормандского саммита»
Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.