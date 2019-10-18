Футбол
МК-СпортБолельщики «Спартака» написали Федуну открытое обращение
Группа болельщиков московского «Спартака» под названием «Комитет-2023» опубликовала открытое обращение к владельцу «красно-белых» Леониду Федуну. Письмо опубликовано на сайте Spartak.msk.ru.
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Происшествия
В Мексике после уличных боев задержан сын наркобарона Коротышки
Известия вчера в 22:22
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 06:25
Гаджеты
Apple в октябре выпустит беспроводные наушники AirPods Pro
Фирма Apple готовит к выпуску беспроводные наушники AirPods Pro.
Дни24 07:28
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Происшествия
На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК 04:38
Политика
В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани
В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Национальная служба новостей вчера в 14:47
Происшествия
Обнародована новая версия гибели Виктора Цоя
Новую версию гибели Виктора Цоя выдвинули эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения.
ТВ Центр 03:37
Происшествия
Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске
В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
Известия 05:17
Армия и оружие
Российский военный спутник на орбите разделился на части
Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите 10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Юга.ру вчера в 07:21
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Общество
Перелеты из России в США признали опасными
Продолжительные трансполярные перелеты, например, из России в США, могут представлять серьезную опасность для здоровья членов экипажа и пассажиров, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики Росгидромета Владимир Минлигареев.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Культура
Пригожин назвал глупостью иск Кормухиной к Гагариной
Кормухина обвинила Гагарину в плагиате кавер-версии композиции «Кукушка» Виктора Цоя. По мнению Пригожина, претензии Кормухиной — глупость.
Культуромания 07:22
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение-2020
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до отбора в стране на Евровидение-2020.
ФАН 16 октября в 10:00
Армия и оружие
Эрдоган опроверг сообщения о продолжении обстрелов в Сирии
Информация о продолжающихся обстрелах турецкими военнослужащими курдских формирований в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии не соответствует действительности, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM 07:31
Армия и оружие
На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК 06:45
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток вчера в 05:27
Здоровье
Калужские нейрохирурги получили новое оборудование
Скобы для фиксации головы во время операции и комплект микроинструментария для нейрохирургических вмешательств при опухолях головного мозга у детей позволят больнице делать операции, на которые ранее маленьких пациентов отправляли в столичные медучреждения.
Весть (Калужская область) 16 октября в 12:48
Шоу-бизнес
Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
Рамблер 06:22
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Хоккей
Зыков применял допинг на протяжении четырех лет
Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи подтвердил, что российский нападающий его клуба Валентин Зыков попался на допинге.
ProstoProSport вчера в 15:15
Наука
Изменение климата повышает риск метилртутного загрязнения
Были исследованы три различных типа местности на территории Швеции: пальзы с вечной мерзлотой (торфяные бугры, сформировавшиеся в результате льдообразования), болотистые почвы с подтаивающей мерзлотой и «полноценное» болото.
Naked Science вчера в 12:19
Происшествия
СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
Следственный комитет раскрыл детали гибели актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре "Феникс".
РИА Новости 04:59