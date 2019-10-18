Футбол

РИА НовостиРИА НовостиБолельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну

Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.
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Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Леониду Федуну

News.ru05:44

Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну

РИА Новости05:17

Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну

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Болельщики «Спартака» обратились к Федуну с открытым письмом

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Болельщики «Спартака» написали письмо Федуну

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