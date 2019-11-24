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Вести.RuВести.RuБолельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Российская премьер-лига начала проверку по факту оскорбительных скандирований.
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Развод «Спартака» и Дзюбы. Как это было

Спорт-Экспресс25 ноября в 09:50

Панов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

РИА Новости25 ноября в 03:23

Валерий Рейнгольд: «Оскорбления в адрес Дзюбы выкрикивают люди, битые головой об стенку»

Sportbox.RU25 ноября в 02:38

Валерий Рейнгольд: «Оскорбления в адрес Дзюбы выкрикивают люди, битые головой об стенку»

Матч ТВ25 ноября в 02:38

Василий Конов: «Если фанаты „Спартака“ будут оскорблять Дзюбу в Питере, закрытия сектора не избежать»

Sports.ru24 ноября в 13:10

Болельщики в Екатеринбурге оскорбляли Артёма Дзюбу

Чемпионат24 ноября в 11:21

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу в матче с «Уралом»

Sport.ru24 ноября в 08:31
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Президент России Владимир Путин в преддверии запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита «нормандской четверки» провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Местные СМИ распространили данную информацию, на которую стали реагировать депутаты Государственной думы РФ.
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Путин приехал на открытие памятника Гранину в Санкт-Петербурге

ТАСС 07:31
Общество

Путин рассказал о влиянии тренера Рахлина на его судьбу

Президент России Владимир Путин в фильме "Тренер", который был показан на Первом канале в среду, рассказал, что его первый тренер по самбо и дзюдо Анатолий Рахлин повлиял на его сознание и судьбу.
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Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru вчера в 05:35
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Суть событий вчера в 12:10
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Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
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Газета.Ru 06:29
Культура

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
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Valve объявила о прекращении производства Steam Controller

Судя по всему, Valve признала провал Steam Controller: компания объявила, что на текущий момент она распродает последнюю партию контроллеров, и она не собирается заказывать производство следующей партии.
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Общество

Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
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Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
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Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском 25 ноября в 21:17
Футбол

«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления фанатами Дзюбы

Московский футбольный клуб "Спартак" заплатит 100 тысяч рублей штрафа за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
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Авто

Новая Renault Sandero Stepway появится в следующем году

Новая модель Renault Sandero Stepway должна появиться в 2020 году.
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Николай Басков объяснил свою потасовку с Игорем Крутым в Минске

Николай Басков объяснил свое поведение на юбилее Игоря Крутого в Минске.
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Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10

Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
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«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Меган Маркл сообщила друзьям, что родит второго ребенка не в Великобритании.
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Движение грузовиков по МКАД могут полностью запретить с 2021 года

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