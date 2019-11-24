Во время матча "Урал" - "Спартак" в 17-м туре Российской премьер-лиги болельщики красно-белых скандировали с трибун оскорбления в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы, повторив акцию, устроенную на матче сборной России в Сан-Марино.

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Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

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