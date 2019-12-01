Во время объявления состава петербургского клуба болельщики «Спартака» освистали нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Ранее фанаты москвичей оскорбляли форварда на протяжении встречи 17-го тура с "Уралом" (0:0). "Бомбардир" ведет текстовую трансляцию матча "Зенит" – "Спартак".

Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу во время объявления составов

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