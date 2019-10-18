Футбол

РБКРБКБолельщики «Спартака» попросили Федуна назвать условия передачи клуба

Приверженцы клуба попросили владельца подробно огласить условия, на которых состоится сделка, а также ее итоговая сумма. Болельщики также призвали Федуна определиться с условиями передачи в кратчайшие сроки, а также выразили готовность помочь в организационных вопросах.
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Болельщики «Спартака» написали письмо Федуну

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По последним данным, число погибших в результате ЧП в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу, выросло до 15 человек.
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В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ

В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва.
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«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России

Московский "Локомотив" в матче 13-го тура чемпионата России одержал победу над грозненским "Ахматом", сообщает "Газета.ru".
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Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»

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В прошлом году Volvo объявила о намерении представить свой первый массовый электромобиль в 2019 году, однако компания практически не раскрывала данных о нем. Теперь Volvo рассказала, что ее первым массовым полностью электрическим автомобилем станет модификация существующей модели XC40.
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К Земле приближается астероид диаметром до 1 км

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