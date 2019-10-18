Футбол
РБКБолельщики «Спартака» попросили Федуна назвать условия передачи клуба
Приверженцы клуба попросили владельца подробно огласить условия, на которых состоится сделка, а также ее итоговая сумма. Болельщики также призвали Федуна определиться с условиями передачи в кратчайшие сроки, а также выразили готовность помочь в организационных вопросах.
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Политика
В здании Верховной рады обнаружили куницу
Происшествия
Пятилетняя девочка из России погибла на курорте в Турции
Пятилетняя гражданка Российской Федерации погибла в результате несчастного случая в Турции.
Космос
Женщины впервые совершили парный выход в открытый космос
Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир в пятницу совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
Происшествия
Прорыв дамбы в Красноярском крае: число погибших выросло
По последним данным, число погибших в результате ЧП в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу, выросло до 15 человек.
Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ
В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России
Московский "Локомотив" в матче 13-го тура чемпионата России одержал победу над грозненским "Ахматом", сообщает "Газета.ru".
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемого во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Происшествия
Число пострадавших в ходе беспорядков в Каталонии превысило 180
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Каталонии пострадали по крайней мере 89 человек, а 31 был задержан.
Происшествия
При пожаре под Ярославлем погибли пять детей
Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Авто
Volvo представила электрическую версию XC40
В прошлом году Volvo объявила о намерении представить свой первый массовый электромобиль в 2019 году, однако компания практически не раскрывала данных о нем. Теперь Volvo рассказала, что ее первым массовым полностью электрическим автомобилем станет модификация существующей модели XC40.
Политика
РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
Общество
Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим»
Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим».
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Происшествия
Врачи в Болгарии забыли в компьютерном томографе пациентку
Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск.
Авто
Новый Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа
В Сети появились свежие фотографии новой модели седана Hyundai Grandeur, который обладает более привлекательным видом.
Общество